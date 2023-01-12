منخفض جوي بانتظار لبنان هذا المساء.. أمطار وتدني بدرجات الحرارة

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ما زال لبنان يتأثر بطقس مستقر نسبياً ويستمر اليوم ولغاية العصر مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون باردة ليلاً وصباحاً مع تشكل الجليد جبلاً.ومنخفض جوي معتاد من المتوقع ان يتمركز جنوب غرب قبرص ويؤثر على لبنان بدءاً من هذا المساء ويستمر لغاية مساء الاثنين يتخلله امطار متقطعة تشتد من حين لآخر وتدني بدرجات الحرارة وثلوج تحت عتبة الـ١٦٠٠متر.١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٩ درحة، بقاعا بين ٢ و١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٢٢- الج : غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة ويتشكل الضباب ليلاً مع احتمال امطار محلية غير شمالة وثلوج خفيفة محلية على ١٥٠٠متر٣- الرياح: جنوبية شرقية ليلاً وجنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.: غير مستقر غائم مع احتمال امطار محلية غير شاملة نهارا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠متر تصبح الامطار شاملة وغزيرة مساء ولغاية صباح السبت وتترافق مع تساقط برد وعواصف رعدية وثلوج على ١٤٠٠- ١٥٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.: غير مستقر غائم مع امطار غزيرة فجراً وصباحاً وتترافق مع تساقط برد وعواصف رعدية وثلوج على ١٤٠٠-١٥٠٠ تصبح الامطار متقطعة غير شاملة ويرتفع مستوى تساقط الثلوج الى الـ ١٦٠٠متر بعد الظهر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.