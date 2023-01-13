أمطار وثلوج في الـweekend...

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السبت

الاثنين

يؤثر على لبنان منخفض جوي، يتمركز جنوب غرب قبرص، ويستمر لغاية مساء الاثنين.ويتخلل المنخفض الجوي أمطارا متقطعة تشتد من حين لآخر، كما تدن بدرجات الحرارة، وتساقط الثلوج تحت عتبة الـ ١٦٠٠متر.ومن المتوقع أن تتراكم الثلوج ما بين ١٥ و ٢٥ سم على ١٨٠٠متر.- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و ١١، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩- الجو : غائم اجمالا ويتشكل الضباب ليلاً مع احتمال امطار محلية غير شمالة نهاراً تصبح شاملة وتشتد مساء وثلوج على ١٤٠٠متر- الرياح : جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.: غير مستقر غائم مع امطار وغزيرة فجراً وصباحاً وتترافق مع تساقط برد وعواصف رعدية وثلوج على ١٣٠٠متر ~ ١٤٠٠ متر تصبح الامطار متقطعة غير شاملة بعد الظهر والمساءً والحرارة وتتراوح بين ١٠ و ١٦ درجة ساحلا وبين ١ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.الاحد: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و ١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٥٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و ١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.