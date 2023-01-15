المنخفض الجوي مستمرّ لغاية مساء غد..

تفاصيل طقس اليوم:



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تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء غد الاثنين، يتخلله امطار متقطعة ومحلية مع استقرار في الحرارة وتساقط ثلوج على الـ ١٦٠٠متر.- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠.- الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومتفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر.- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.الاثنين: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.الثلاثاء: مستقر نسبياً وغائم اجمالاً واحتمال رذاذ محلي والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١١ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.