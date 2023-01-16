المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..

تفاصيل طقس اليوم:



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تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء اليوم يتخلله امطار متقطعة ومحلية مع استقرار الحرارة وتساقط ثلوج على ١٦٠٠متر .- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠.- الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومتفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر.- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.الثلاثاء: متقلب غائم اجمالاً واحتمال رذاذ او مطر محلي محلي والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١١ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.الاربعاء: مستقر غائم جزئياً والحرارة وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.