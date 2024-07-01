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استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-07-01 | 00:13
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استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء
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استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء

يسيطر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة.

وتؤدّي تيّارات غربية رطبة إلى طقس رطب ساحلًا، ممّا يزيد من الشعور بالحرّ.

وتشكل التيارات ضبابًا على المرتفعات، خصوصًا القريبة من السواحل.

وترتفع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (خصوصًا شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل

الاربعاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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