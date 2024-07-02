الرطوبة عالية جدا ساحلا... اليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع استقرار بدرجات الحرارة، بالتوازي مع تيارات غربية رطبة تؤدي الى بقاء نسبة الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط مما يزيد من الشعور بالحرّ وتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات خصوصًا القريبة من السواحل.



ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود يوم غد الاربعاء ولغاية الجمعة.



تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم جزئياً مع تشكل للضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٨ ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.



الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.