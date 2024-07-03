درجات الحرارة إلى ارتفاع...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية.



وتبقى الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط ما يزيد من الشعور بالحرّ، وتتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات.



ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بطريقة محدودة، يوم السبت.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل



الجمعة : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.