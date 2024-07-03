الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

درجات الحرارة إلى ارتفاع...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-07-03 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
درجات الحرارة إلى ارتفاع...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
درجات الحرارة إلى ارتفاع...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية.

وتبقى الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط ما يزيد من الشعور بالحرّ، وتتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بطريقة محدودة، يوم السبت.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل

الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

درجات الحرارة

طقس لبنان

رطوبة

الرطوبة عالية جدا ساحلا... اليكم تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-06-23

درجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية... والرطوبة عالية ساحلاً

LBCI
حال الطقس
2024-07-02

الرطوبة عالية جدا ساحلا... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-01

استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء

LBCI
حال الطقس
2024-06-30

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-02

الرطوبة عالية جدا ساحلا... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-01

استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء

LBCI
حال الطقس
2024-06-30

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-06-29

انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:20

"أنا بعشق حضرتك"... معجبة توجه رسالة حب لتامر حسني والأخير: "أنا موافق" (فيديو)

LBCI
فنّ
08:29

معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!

LBCI
منوعات
2024-06-15

طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!

LBCI
منوعات
2024-06-16

بعد زواج دام لمدة 30 سنة... امرأة تكتشف أمرًا مدمرا وتختار الطلاق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:21

أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل

LBCI
رياضة
14:18

فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أبرز النقاط التي تقلق البريطانيين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مساعدات جديدة من السعودية للبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:29

معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
أخبار دولية
14:37

تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة

LBCI
منوعات
09:03

شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)

LBCI
فنّ
08:10

بعد أن خرج فجأة من خلف مرآتها... ماذا قال تامر حسني حول مفاجأته للعروس التونسية بيوم زفافها! (فيديو)

LBCI
رياضة
16:22

خسارة منتخب لبنان لكرة السلة مباراته الاولى في تصفيات الملحق المؤهلة للاولمبياد امام اسبانيا 59 - 104 ويلتقي لبنان السادسة والنصف عصر الخميس مع منتخب انغولا

LBCI
رياضة
15:47

دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:44

إطلالة صيفية بامتياز... ميريام فارس تستقبل شهر تموز على طريقتها (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More