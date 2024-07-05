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انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة

حال الطقس
2024-07-05 | 01:59
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انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة
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انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة

 يؤثر طقس حار ورطب على لبنان مع بقاء درجات الحرارة عالية خصوصاً جبلاً بالتوازي مع استمرار الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط ما يزيد من الشعور بالحرّ، اشارة الى انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة يومي السبت والاحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : رطب وقليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت  : غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل

الاحد  : غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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