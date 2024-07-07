الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع...
حال الطقس
2024-07-07 | 02:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع...
يؤثر طقس حار بشكل معتاد على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالتوازي مع استمرار الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط.و تكمل الحرارة ارتفاعها وبشكل تدريجي في الايام المقبلة. من جهة اخرى، تتدفق الرطوبة ايضًا في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، وسيؤدي ذلك الى استمرار تشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: رطب وغائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الى متوسط الى مرتفع الموج (خاصةً شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٣ ساحلًا وبين ١٧ و٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الأسبوع...
ارتفاع جديد وتدريجيّ في درجات الحرارة الأحد والاثنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-14
سوليفان يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2024-05-14
سوليفان يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
2024-04-08
البيت الأبيض: بيرنز زار القاهرة مطلع الأسبوع لإجراء "جولة جادة" من مباحثات إطلاق الرهائن
أخبار دولية
2024-04-08
البيت الأبيض: بيرنز زار القاهرة مطلع الأسبوع لإجراء "جولة جادة" من مباحثات إطلاق الرهائن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا تتسجلون للمشاركة باحتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... والنقليات مؤمنة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا تتسجلون للمشاركة باحتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... والنقليات مؤمنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجمهور اللبناني يتابع منافسات بطولة أمم أوروبا... هكذا تبدو الأجواء في محطة سكة الحديد في مار مخايل
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجمهور اللبناني يتابع منافسات بطولة أمم أوروبا... هكذا تبدو الأجواء في محطة سكة الحديد في مار مخايل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-07-06
ارتفاع جديد وتدريجيّ في درجات الحرارة الأحد والاثنين
حال الطقس
2024-07-06
ارتفاع جديد وتدريجيّ في درجات الحرارة الأحد والاثنين
0
حال الطقس
2024-07-05
انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-07-05
انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-07-04
الطقس حار ورطب... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-07-04
الطقس حار ورطب... وارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-07-03
درجات الحرارة إلى ارتفاع...
حال الطقس
2024-07-03
درجات الحرارة إلى ارتفاع...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:45
رئيس وزراء بريطانيا الجديد ينهي خطة ترحيل اللاجئين لرواندا
أخبار دولية
08:45
رئيس وزراء بريطانيا الجديد ينهي خطة ترحيل اللاجئين لرواندا
0
أخبار دولية
09:11
فيضانات في وسط الصين بعد تصدّع سدّ
أخبار دولية
09:11
فيضانات في وسط الصين بعد تصدّع سدّ
0
آخر الأخبار
2024-07-06
المقاومة الإسلامية: هجوم بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية بيت هلل
آخر الأخبار
2024-07-06
المقاومة الإسلامية: هجوم بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية بيت هلل
0
آخر الأخبار
03:51
برو للـLBCI: "حزب الله" رفض البحث في خيار ثالث لرئاسة الجمهورية ويشدّد على مرشّحه سليمان فرنجية ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا
آخر الأخبار
03:51
برو للـLBCI: "حزب الله" رفض البحث في خيار ثالث لرئاسة الجمهورية ويشدّد على مرشّحه سليمان فرنجية ومن يرفض طاولة الحوار ليقدّم لنا بديلًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من سردا الى الفرزل فاكهة الجنوب تقاوِم كما يحلو لها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من سردا الى الفرزل فاكهة الجنوب تقاوِم كما يحلو لها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فرصة بايدن الثانية قد تكون الأخيرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
فرصة بايدن الثانية قد تكون الأخيرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اكثر من خمسة الاف ضربة اسرائيلية على جنوب لبنان منذ ٨ تشرين الاول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اكثر من خمسة الاف ضربة اسرائيلية على جنوب لبنان منذ ٨ تشرين الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عشية الجولة الثانية من الإنتخابات الفرنسية… مصير الأغلبية مجهول
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عشية الجولة الثانية من الإنتخابات الفرنسية… مصير الأغلبية مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نتنياهو عن الاتفاق مع حماس: الفجوة لا تزال واسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نتنياهو عن الاتفاق مع حماس: الفجوة لا تزال واسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يشهد البطولة الرسمية الأولى للعبة الـPadel
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يشهد البطولة الرسمية الأولى للعبة الـPadel
0
أخبار دولية
13:38
انعكاس إنتخاب بزشكيان على الداخل الإيراني وآفاقه على العلاقات مع الدول
أخبار دولية
13:38
انعكاس إنتخاب بزشكيان على الداخل الإيراني وآفاقه على العلاقات مع الدول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا تتسجلون للمشاركة باحتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... والنقليات مؤمنة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا تتسجلون للمشاركة باحتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... والنقليات مؤمنة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:10
بعد طول انتظار... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان زواجهما رسمياً! (صور)
فنّ
10:10
بعد طول انتظار... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان زواجهما رسمياً! (صور)
2
موضة وجمال
15:30
شبّهوا فستانها بـ "الحفاضات"... إطلالة كيم كارداشيان "الغريبة" تعرضها للانتقادات!
موضة وجمال
15:30
شبّهوا فستانها بـ "الحفاضات"... إطلالة كيم كارداشيان "الغريبة" تعرضها للانتقادات!
3
خبر عاجل
13:24
منتخب لبنان يقدم صورة جيدة رغم خسارته أمام البهاماس بنتيجة 89-72 في نصف نهائي ملحق تصفيات أولمبياد باريس 2024 في كرة السلة
خبر عاجل
13:24
منتخب لبنان يقدم صورة جيدة رغم خسارته أمام البهاماس بنتيجة 89-72 في نصف نهائي ملحق تصفيات أولمبياد باريس 2024 في كرة السلة
4
رياضة
14:40
بعد تعرضه لمضاعفات صحية... وفاة لاعب كرة قدم مصري شهير!
رياضة
14:40
بعد تعرضه لمضاعفات صحية... وفاة لاعب كرة قدم مصري شهير!
5
أمن وقضاء
08:26
طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...
أمن وقضاء
08:26
طفلة خُطِفَت من والدتها في العبدة خلال قيامها بالتسوّل...
6
أخبار لبنان
15:56
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"
أخبار لبنان
15:56
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أجنحة العرب تعود لتحلق في الأجواء السورية
8
أخبار لبنان
14:03
نصرالله هنأ بزشكيان بانتخابه: نتطلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين
أخبار لبنان
14:03
نصرالله هنأ بزشكيان بانتخابه: نتطلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More