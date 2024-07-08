ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجيّ

يؤثر طقس حار على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة.



وتسيطر الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط.



وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجيّ غدًا وفي الأيّام المقبلة.



وتتشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو : رطب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



فالثلاثاء:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٧ بقاعًا وبين ٢٩ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل



الاربعاء:

قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٧ بقاعًا وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل