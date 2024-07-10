درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟

تؤثر على لبنان كتل حارة اليوم وتستمر في الايام القادمة، مصدرها المنطقة الواقعة بين شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية.



وتبقى الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط، في وقت ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، لتتخطى معدلاتها الموسمية، لتعود وتنخفض يومي السبت والاحد.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب وقليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.



الجمعة : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٥ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.