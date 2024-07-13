إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم مع انخفاض الحرارة واستقرار الرطوبة عالية ساحلًا وفي المحيط، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة غدًا الاحد خاصة جبلًا مع احتمال تساقط الرذاذ، لتعاود الارتفاع الاثنين ولعدة ايام.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٩ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: رطب وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال القريبة من الساحل

- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٦٥ كم/س خاصةً في الداخل وشمالًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج سطح المياه ٢٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال تساقط مطر خفيف محلي او رذاذ خاصةً جنوب البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٩ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و٥٥ كم/س تنشط شمالًا وفي الداخل (تنبيه من ارتفاع موج البحر شمالًا)



الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٩ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س خاصة شمالًا وفي الداخل وعلى الجبال (تنبيه من ارتفاع موج البحر شمالًا)