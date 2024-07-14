احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة واستقرار بنسبة الرطوبة التي تبقى مرتفعة ساحلا وفي المحيط، فيما يكون الجو متقلبًا مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة او الرذاذ ( خصوصًا في المناطق الجنوبية). تعود درجات الحرارة للارتفاع غداً الاثنين وتستمر لأيام عدّة.



تفاصيل طقس اليوم الأحد:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٩ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب احتمال تساقط مطر خفيف محلي او رذاذ خاصة جنوب البلاد

- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٥٥ كم/س خاصة في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: غائم جزئياً مع تشكل للضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ١٩ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س خاصة شمالاً وفي الداخل وعلى الجبال، تنبيه من ارتفاع موج البحر شمالا!



الثلاثاء: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.