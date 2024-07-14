الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس

حال الطقس
2024-07-14 | 01:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة واستقرار بنسبة الرطوبة التي تبقى مرتفعة ساحلا وفي المحيط، فيما يكون الجو متقلبًا مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة او الرذاذ ( خصوصًا في المناطق الجنوبية). تعود درجات الحرارة للارتفاع غداً الاثنين وتستمر لأيام عدّة.

تفاصيل طقس اليوم الأحد:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٩ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب احتمال تساقط مطر خفيف محلي او رذاذ خاصة جنوب البلاد
- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٥٥ كم/س خاصة في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غائم جزئياً مع تشكل للضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ١٩ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س خاصة شمالاً وفي الداخل وعلى الجبال، تنبيه من ارتفاع موج البحر شمالا!

الثلاثاء: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من إرتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية الأحد وحتى ظهر الغد، مشيرة الى أنه سيصل إرتفاع الموج على الشواطىء الشمالية إلى متر ونصف المتر.

وفي السياق، أفيد صباحًا عن غرق ثلاثة شبان على شاطئ الميناء في طرابلس، تم نقلهم إلى المستشفى، وعلم أن واحدا منهم قد فارق الحياة فيما الاثنان الآخران بحالة حرجة.  
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

تساقط

أمطار

محلية

وتحذير

ارتفاع

البحر..

اليكم

الطقس

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-04-29

طقس لبنان بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية لغاية الجمعة

LBCI
حال الطقس
2024-07-13

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-12

انخفاض الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل... وحذار الرياح النشطة وارتفاع موج البحر شمالاً!

LBCI
حال الطقس
2024-07-04

الطقس حار ورطب... وارتفاع بدرجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-13

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-12

انخفاض الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل... وحذار الرياح النشطة وارتفاع موج البحر شمالاً!

LBCI
حال الطقس
2024-07-11

الحرارة تبلغ ذروتها الخميس والجمعة

LBCI
حال الطقس
2024-07-10

درجات الحرارة إلى ارتفاع ... متى تبلغ ذروتها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:42

قتلى في هجوم إسرائيلي على مصلى في مخيم الشاطئ في غزة

LBCI
منوعات
2024-07-06

مأساة تصيب عائلة في فلوريدا بعد وفاة طفلها: قصّة مؤثرة وهذه تفاصيلها!

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-23

مسيرة في ذكرى الابادة الارمنية انطلاقا من برج حمود وصولا الى انطلياس حركة المرور كثيفة بالمحلة

LBCI
منوعات
08:10

وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:34

إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا بعد سماع إطلاق نار

LBCI
أخبار دولية
14:29

نتنياهو: ليس هناك تأكيد لمقتل القيادي في حماس محمد الضيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

خارطة تقاسم خط الباصات في الدورة بين المحاصصة العائلية والطائفية وحكم القويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زفاف نجل اغنى رجل في آسيا... احتفالية باذخة وحضور من العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ضغوطات تؤثّر على بايدن إثر استمرار ترشحه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عبدالله للـLBCI: سنبقى على خط التسوية الرئاسية الداخلية والسقوف المرتفعة عليها أن تنخفض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الأجواء في اليورو fest من محطة سكة الحديد في منطقة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

نادين لبكي تشارك فاني أردان بطولة فيلم العودة الى الاسكندرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اليمين المتطرف والاستيطان… الضفة الغربية آخر فصوله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:15

أب ترك طفلته داخل السيارة في الطقس الحارّ... وهكذا وجدتها والدتها المفجوعة!

LBCI
أمن وقضاء
16:08

إشكال وتضارب في محلة برج حمود شارع مرعش

LBCI
منوعات
08:10

وائل عرقجي يعلن ولادة طفلته: "صوفيا وائل عرقجي" (صورة)

LBCI
منوعات
14:05

دخلت المنزل وتركت طفلها في السيارة... وعندما خرجت وقعت المأساة!

LBCI
أخبار دولية
01:50

مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زفاف نجل اغنى رجل في آسيا... احتفالية باذخة وحضور من العالم

LBCI
أخبار دولية
23:51

جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب

LBCI
منوعات
08:48

مقابلة عمل داخل فندق تنتهي بكارثة... لن تصدقوا ما حصل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More