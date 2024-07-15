الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-07-15 | 00:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط فيما تستمر الرياح نشطة شمالا مع ارتفاع موج البحر اليوم وغدا خصوصا في الشمال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، وبين ١٩ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب 
- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٥٥ كم/س خصوصا في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج (خصوصا في الشمال) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، وبين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

لبنان

طقس صيفي

الحرارة

الرطوبة

أمواج البحر

احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-06-30

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-07-09

الحرارة والرطوبة في ارتفاع هذا الاسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-06-27

طقس صيفي وحار... ودرجات الحرارة تنخفض نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-06-25

طقس صيفي رطب وحار... وانخفاض بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-14

احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-13

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-12

انخفاض الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل... وحذار الرياح النشطة وارتفاع موج البحر شمالاً!

LBCI
حال الطقس
2024-07-11

الحرارة تبلغ ذروتها الخميس والجمعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-08

"القوات اللبنانية": للتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-13

بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-19

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:29

بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:30

"كونوا على أهبة الاستعداد"... توقّع جديد ومخيف للعالم الهولندي!

LBCI
فنّ
16:15

في كان الفرنسية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يقضيان شهر العسل: هكذا تبدو الأجواء! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين

LBCI
أخبار دولية
14:50

الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب

LBCI
خبر عاجل
05:49

هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً

LBCI
فنّ
12:01

وفاة ممثلة أميركية شهيرة عن 53 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان

LBCI
أخبار دولية
09:59

الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد كتيبة خان يونس بحماس في ضربة إسرائيلية بغزة السبت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More