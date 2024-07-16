الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار بدرجات الحرارة والرطوبة عالية..

حال الطقس
2024-07-16 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار بدرجات الحرارة والرطوبة عالية..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار بدرجات الحرارة والرطوبة عالية..

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط، والرياح نشطة شمالا مع ارتفاع موج البحر اليوم لينخفض غدا والخميس.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب 
- الرياح :  جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٥٥ كم/س خاصة في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الاربعاء : قليل السحب مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الخميس : قليل السحب مع تشكل ضباب محلي تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

بدرجات

الحرارة

والرطوبة

عالية..

الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-06-23

درجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية... والرطوبة عالية ساحلاً

LBCI
حال الطقس
2024-05-09

استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-07-15

الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!

LBCI
حال الطقس
2024-07-13

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-15

الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!

LBCI
حال الطقس
2024-07-14

احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-13

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-07-12

انخفاض الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل... وحذار الرياح النشطة وارتفاع موج البحر شمالاً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-13

الطاشناق بعد اشكال برج حمود: نضع الأجهزة الأمنية والقضائية أمام مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

فوضى باصات النقل العام.. استقواء ومحسوبيات

LBCI
منوعات
06:38

وسط أجواء مميزة ومفاجئة... الأمير جورج ينضم إلى والده الأمير ويليام لحضور بطولة أوروبا!

LBCI
فنّ
06:58

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:51

فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

فوضى باصات النقل العام.. استقواء ومحسوبيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:27

حسناء وعائشة صامدتان في شبعا لكن الحرب أصابت رزقهما

LBCI
أخبار دولية
13:24

العالم يتحضر لولاية ترامب الثانية

LBCI
أخبار دولية
13:21

وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:49

هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
13:18

إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية

LBCI
أمن وقضاء
05:32

عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!

LBCI
فنّ
06:58

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

LBCI
منوعات
07:07

بعد العثور على بقايا منهما بحقيبتين... تحديد هوية الرجلين المقتولين: كانا على علاقة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
09:10

بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)

LBCI
فنّ
06:35

ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع نجوم "ستيليتو"... هكذا بدت الأجواء! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:21

وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More