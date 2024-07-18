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طقس لبنان... صيفيّ رطب وحار

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-07-18 | 00:58
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طقس لبنان... صيفيّ رطب وحار
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طقس لبنان... صيفيّ رطب وحار

يسيطر طقس صيفيّ رطب وحار على لبنان، اليوم وفي الأيام المقبلة.

وتستقر درجات الحرارة مع استمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط.

وتهدأ الرياح شمالًا، مع انخفاض موج البحر اليوم، فيعود للارتفاع الجمعة شمالًأ.

ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب 
- الرياح:  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:
قليل السحب مع تشكل ضباب محليّ تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س

السبت:
قليل السحب مع تشكل ضباب محليّ تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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لبنان...

صيفيّ

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