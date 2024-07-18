الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس لبنان... صيفيّ رطب وحار
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-07-18 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس لبنان... صيفيّ رطب وحار
يسيطر طقس صيفيّ رطب وحار على لبنان، اليوم وفي الأيام المقبلة.
وتستقر درجات الحرارة مع استمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط.
وتهدأ الرياح شمالًا، مع انخفاض موج البحر اليوم، فيعود للارتفاع الجمعة شمالًأ.
ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة:
قليل السحب مع تشكل ضباب محليّ تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س
السبت:
قليل السحب مع تشكل ضباب محليّ تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
لبنان...
صيفيّ
طقس صيفي حار فيما الرياح تهدأ شمالاً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-06-30
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
2024-06-30
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة
0
صحف اليوم
00:03
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": إسرائيل لن تقدم على حرب موسّعة في لبنان
صحف اليوم
00:03
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": إسرائيل لن تقدم على حرب موسّعة في لبنان
0
آخر الأخبار
15:01
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في عيترون ومنصة إطلاق صواريخ في رب ثلاثين في جنوب لبنان
آخر الأخبار
15:01
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في عيترون ومنصة إطلاق صواريخ في رب ثلاثين في جنوب لبنان
0
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-07-17
طقس صيفي حار فيما الرياح تهدأ شمالاً
حال الطقس
2024-07-17
طقس صيفي حار فيما الرياح تهدأ شمالاً
0
حال الطقس
2024-07-16
استقرار بدرجات الحرارة والرطوبة عالية..
حال الطقس
2024-07-16
استقرار بدرجات الحرارة والرطوبة عالية..
0
حال الطقس
2024-07-15
الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!
حال الطقس
2024-07-15
الطقس حار والرطوبة عالية... وأمواج البحر مرتفعة!
0
حال الطقس
2024-07-14
احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس
حال الطقس
2024-07-14
احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-07-17
نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن
خبر عاجل
2024-07-17
نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن
0
منوعات
2024-06-24
عانت من اضطرابات نفسية على مر السنوات وحاولت الانتحار مرات عدة... ما قام به زوج والدتها كان مروعا!
منوعات
2024-06-24
عانت من اضطرابات نفسية على مر السنوات وحاولت الانتحار مرات عدة... ما قام به زوج والدتها كان مروعا!
0
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
0
فنّ
2024-07-09
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
فنّ
2024-07-09
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
0
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
0
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
0
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
0
أخبار دولية
13:44
منافسو ترامب… قدموا الطاعة!
أخبار دولية
13:44
منافسو ترامب… قدموا الطاعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
وفد إسرائيليّ إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
وفد إسرائيليّ إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة...
0
أخبار دولية
13:39
حرب غزة والوضع في الشرق الاوسط حضرا في جلسة لمجلس الامن
أخبار دولية
13:39
حرب غزة والوضع في الشرق الاوسط حضرا في جلسة لمجلس الامن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
أزمة المياه تستفحل في القرى الحدودية في مرجعيون وحاصبيا
تقارير نشرة الاخبار
13:12
أزمة المياه تستفحل في القرى الحدودية في مرجعيون وحاصبيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:36
بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية
أخبار لبنان
08:36
بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية
2
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
3
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
4
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
5
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
6
علوم وتكنولوجيا
16:00
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
علوم وتكنولوجيا
16:00
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
7
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
8
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More