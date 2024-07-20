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طقس رطب وحار في الايام المقبلة... وضباب على المرتفعات
حال الطقس
2024-07-20 | 01:08
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طقس رطب وحار في الايام المقبلة... وضباب على المرتفعات
يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة مرتفعة على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الشمالية ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.
تفاصيل طقس اليوم السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ١٩ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٤ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي، تتراوح الحرارة على الشكل التالي : ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خصوصًا شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الاثنين: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي، تتراوح الحرارة على الشكل التالي: ٢٦ و ساحلا وبين ٢٠ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خصوصًا شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
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