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استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية!

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-07-21 | 01:33
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استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية!
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استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية!

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٩ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب 
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س تنشط خصوصا في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج (خصوصا في الشمال) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، وبين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، وبين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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