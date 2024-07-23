طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان

الاربعاء

الخميس

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب جدا وحار، يوم وفي الايام المقبلة، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، في وقت تبقى الرطوبة مرتفعة على السواحل وفي المحيط.أيضا، تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالاً- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب- حال البحر : متوسط الموج (مرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س.: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.[ ===== DateLine ========== ]بكين, 23-7-2024 (أ ف ب) -