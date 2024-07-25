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درجات الحرارة تلامس الـ35 في اليومين المقبلين
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-07-25 | 02:16
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درجات الحرارة تلامس الـ35 في اليومين المقبلين
يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب جدا وحار، يستمر حتى الايام المقبلة، يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة، في وقت تبقى الرطوبة مرتفة على السواحل وفي المحيط.
بالتزامن، تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج (مرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة:
غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س.
السبت
: غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س.
*
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