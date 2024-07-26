احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب جدا وحار بشكل معتاد اليوم وفي الايام المقبلة مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح خصوصا شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.



ومن المحتمل أن يتساقط رذاذ او مطر خفيف محلي بين بعد ظهر اليوم وغداً.



تفاصيل طقس اليوم الجمعة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب

- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٦٥ كم/س تنشط خصوصًا في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٥ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج (مرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الاحد: قليل السحب مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.