طقس لبنان صيفيّ رطب وحار واستقرار بدرجات الحرارة

يسيطر طقس صيفيّ رطب جدًا وحار بشكل معتاد على لبنان، اليوم وفي الأيام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة.

وتستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح خصوصًا شمالًا.

كما يستمر تشكّل السّحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج (مرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد:

قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الاثنين:

قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالًا جبلًا وبقاعًا.