طقس صيفيّ رطب وحار...

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، بالاضافة الى تشكّل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال القريبة من السواحل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



الاثنين: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً