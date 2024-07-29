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اليكم طقس مطلع الأسبوع...

حال الطقس
2024-07-29 | 00:42
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اليكم طقس مطلع الأسبوع...
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اليكم طقس مطلع الأسبوع...

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ رطب وحار، فيما ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب 
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

الثلاثاء : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الاربعاء : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الأسبوع...

طقس صيفيّ رطب وحار...
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