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o
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o
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اليكم طقس مطلع الأسبوع...
حال الطقس
2024-07-29 | 00:42
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اليكم طقس مطلع الأسبوع...
يسيطر على لبنان طقس صيفيّ رطب وحار، فيما ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
الثلاثاء :
قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الاربعاء :
قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
الأسبوع...
طقس صيفيّ رطب وحار...
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