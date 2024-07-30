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طقس صيفي رطب وحار هذا الاسبوع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-07-30 | 00:55
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طقس صيفي رطب وحار هذا الاسبوع
لا يزال طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد يسيطر على لبنان ويستمر اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ولا تغيير جذري بالاحوال الجوية هذا الاسبوع، فيما ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب انما الخفيفة على الجبال القريبة من السواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : مرتفع الموج شمالاً وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الخميس : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
*
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