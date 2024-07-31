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طقس صيفيّ يسيطر على لبنان من دون تغيير جذريّ لهذا الاسبوع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-07-31 | 02:41
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طقس صيفيّ يسيطر على لبنان من دون تغيير جذريّ لهذا الاسبوع
يسيطر طقس صيفيّ رطب وحار بشكل معتاد على لبنان، اليوم وفي الأيّام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة.
وتستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط من دون تغيير جذريّ في الأحوال الجوية هذا الاسبوع.
ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج ك وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس:
قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الجمعة:
قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
*
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