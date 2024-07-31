الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان من دون تغيير جذريّ لهذا الاسبوع

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-07-31 | 02:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان من دون تغيير جذريّ لهذا الاسبوع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان من دون تغيير جذريّ لهذا الاسبوع

يسيطر طقس صيفيّ رطب وحار بشكل معتاد على لبنان، اليوم وفي الأيّام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة.

وتستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط من دون تغيير جذريّ في الأحوال الجوية هذا الاسبوع.

ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج ك وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الجمعة:

قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

صيفيّ

يسيطر

لبنان

تغيير

جذريّ

الاسبوع

طقس صيفي رطب وحار هذا الاسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-19

طقس صيفيّ رطب وحار يسيطر على لبنان

LBCI
حال الطقس
2024-06-30

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-07-27

طقس لبنان صيفيّ رطب وحار واستقرار بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-07-23

طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-30

طقس صيفي رطب وحار هذا الاسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-07-29

اليكم طقس مطلع الأسبوع...

LBCI
حال الطقس
2024-07-28

طقس صيفيّ رطب وحار...

LBCI
حال الطقس
2024-07-27

طقس لبنان صيفيّ رطب وحار واستقرار بدرجات الحرارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-03

زوجة نقولا الأسطا في ظهورٍ نادر... هكذا احتفلا بذكرى زواجهما (صور)

LBCI
أخبار دولية
13:27

الخارجية الأميركية: نواصل التركيز على الدبلوماسية ونريد تجنب أي نوع من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

LBCI
موضة وجمال
2024-07-27

"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!

LBCI
منوعات
2024-07-14

بعد اكتشافها هوية العريس... شابة ترفض القدوم إلى حفل زفاف شقيقتها وعائلتها تصفها بـ"الأنانية"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:30

وصول بعض الوزراء الى موقع الاعتداء الاسرائيلي في حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
03:00

الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ

LBCI
أخبار لبنان
02:00

تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر

LBCI
أمن وقضاء
16:30

بعد الضربة الإسرائيلية على حارة حريك... هكذا يبدو الوضع على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
15:38

جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"

LBCI
أخبار دولية
14:27

البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية

LBCI
أخبار لبنان
14:24

بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
13:15

غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:59

رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:08

أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس

LBCI
خبر عاجل
13:17

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
13:38

معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر

LBCI
خبر عاجل
23:38

حماس تعلن اغتيال هنية في إيران

LBCI
خبر عاجل
15:38

هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
12:55

أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More