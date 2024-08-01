إليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار كالمعتاد يستمر اليوم وفي الايام المقبلة.



وتنخفض درجات الحرارة يوم الاحد المقبل، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة على السواحل وفي المحيط.



يُذكر أن لا تغيير جذريا بالاحوال الجوية هذا الاسبوع ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



السبت : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/سز.