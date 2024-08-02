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استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-08-02 | 02:35
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استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة (تنخفض قليلاً الأحد)، فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط.
ويذكر ألا تغيير جذريا بالأحوال الجوية هذا الأسبوع، فيما يستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب إنما الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الأحد:
الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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الرطوبة
إليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين
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