الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-08-02 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة (تنخفض قليلاً الأحد)، فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط. 

ويذكر ألا تغيير جذريا بالأحوال الجوية هذا الأسبوع، فيما يستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب إنما الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأحد: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

لبنان

طقس صيفي

الحرارة

الرطوبة

إليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-06-30

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-07-31

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان من دون تغيير جذريّ لهذا الاسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-07-27

طقس لبنان صيفيّ رطب وحار واستقرار بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-07-23

طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-31

إليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين

LBCI
حال الطقس
2024-07-31

طقس صيفيّ يسيطر على لبنان من دون تغيير جذريّ لهذا الاسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-07-30

طقس صيفي رطب وحار هذا الاسبوع

LBCI
حال الطقس
2024-07-29

اليكم طقس مطلع الأسبوع...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:01

طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
منوعات
2024-07-30

زوجة ميسي "ككل النساء"... راقبت هاتف زوجها لمعرفة مع من يتواصل (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-31

تدابير سير إلى الطرق المؤدية إلى بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك إسطفان الدويهي بتاريخ 2-8-2024

LBCI
منوعات
2024-07-31

في هذا البلد العربي... 30% من الزوجات يضربن أزواجهنّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

إهدن تتحضر لاستقبال إبنها الطوباوي اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

المغتربون اللبنانيون في قلب احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

للمشاركة في حفل تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... أهالي إهدن يتحضرون للتوجه نحو بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

بكركي تتحضر لإعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
أخبار لبنان
07:43

ميقاتي في اجتماع مع سفراء الدول الخمس الكبرى: لتأكيد تطبيق الـ1701

LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
17:13

باسيل: لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب

LBCI
رياضة
16:11

ليتيسيا عون امل لبنان الأخير في العاب باريس الاولمبية

LBCI
أخبار لبنان
14:49

اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:35

وسام الأمير يدخل القفص الذهبي مجددا... من هي العروس؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هكذا تلقت اسرائيل كلام نصر الله…

LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
15:50

الادعاء على الفنان هادي اسود وسائقه بجرم النصب والإحتيال

LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
04:48

طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
13:48

الراعي لـ "جدل": لم افهم حتى اليوم سبب غياب رئيس للجمهورية ومخالفة الدستور المستمرة وكيف تقبلون أن يستمر البلد من دون رئيس؟ وأين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟ وخوفي على المؤسسات الدستورية

LBCI
فنّ
11:11

إطلالة رانيا يوسف في حفل زفاف بشرى تثير الجدل... جريئة أم فاضحة؟! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More