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طقس صيفي حار ورطب... هذه تفاصيله
حال الطقس
2024-08-03 | 01:47
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طقس صيفي حار ورطب... هذه تفاصيله
يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة (تنخفض قليلًا غًدا) فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ولا تغير جذري بالاحوال الجوية هذا الاسبوع، كما يستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٨ و٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الاثنين: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا شمالًا جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
ورطب...
تفاصيله
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
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