الرطوبة عالية ساحلاً وارتفاع محدود بدرجات الحرارة...

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد يستمر في اليومين المقبلين، مع ارتفاع محدود جدا بدرجات الحرارة، فيما تبقى الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠ ٪؜- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج شمالا وحرارة سطح المياه ٣٠ درجةالثلاثاء: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.الاربعاء: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا على الجبال وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.