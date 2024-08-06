طقس صيفيّ حار يسيطر على لبنان من دون موجات حرّ شديدة في المدى القريب

يستمر طقس صيفيّ حار بشكل معتاد، اليوم وفي اليومين المقبلين.



وتبقى الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط.



ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل، من دون موجات حرّ شديدة في المدى القريب.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (شمالًا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء:

قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الخميس:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س