طقس صيفيّ حارّ يسيطر على لبنان..

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ حارّ، وتستمر الرطوبة العالية على السواحل وفي المحيط، مع سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال القريبة من السواحل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (شمالا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



الخميس: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الجمعة: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س