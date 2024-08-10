طقس نهاية الاسبوع... صيفي اعتيادي دون موجات حرّ

طقس صيفي معتاد متوقع اليوم وفي اليومين المقبلين فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل. ولا موجات حر شديد في المدى القريب.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س