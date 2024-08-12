الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس صيفيّ ورطوبة عالية... هذا ما في التفاصيل

حال الطقس
2024-08-12 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس صيفيّ ورطوبة عالية... هذا ما في التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس صيفيّ ورطوبة عالية... هذا ما في التفاصيل

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد، اليوم وفي اليومين المقبلين، مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.

 

وتبقى نسبة الرطوبة عالية، في طبقات الجو، ممّا يسبب إلى جوّ غائم جزئيًا، مع تشكل ضباب كثيف على الجبال أحيانًا. 

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

 

الأربعاء:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

صيفيّ

ورطوبة

عالية...

التفاصيل

استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-07-22

الطقس حار والرطوبة عالية... إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2024-06-17

كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:11

نتنياهو لا يريد التوصل الى صفقة...اليكم التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-08-11

استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-08-10

طقس نهاية الاسبوع... صيفي اعتيادي دون موجات حرّ

LBCI
حال الطقس
2024-08-09

طقس صيفي معتاد

LBCI
حال الطقس
2024-08-08

لا موجات حر شديدة في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الذكاء الاصطناعيّ يعيد الأموات إلى الشاشات

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-02

باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 12-8-2024

LBCI
منوعات
2024-08-09

ما هي المدة الزمنية التي يجب أن يستغرقها الرجل للاعتراف بحبه للمرأة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في أعالي جبال كسروان... قرى OMT الصيفية تفوق الخيال إليكم جديدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الذكاء الاصطناعيّ يعيد الأموات إلى الشاشات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الألعاب الأولمبية...فواتير باهظة عبر الزمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بعد ثمانين عامًا... الدبابات الألمانية تعود الى روسيا في توغل اوكرانيّ كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...

LBCI
أخبار دولية
13:11

نتنياهو لا يريد التوصل الى صفقة...اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:07

نتنياهو أفشل التوصل لإتفاق لوقف النار خمس مرات والسادسة على الطريق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:49

وفاة الممثل سمير شمص

LBCI
أخبار دولية
13:48

أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام

LBCI
أمن وقضاء
08:15

بلدية بسابا توضح: رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني..ونقابة المهندسين تردّ

LBCI
منوعات
15:19

حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!

LBCI
منوعات
16:30

حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!

LBCI
صحف اليوم
00:46

برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 12-8-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More