طقس صيفيّ ورطوبة عالية... هذا ما في التفاصيل

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد، اليوم وفي اليومين المقبلين، مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.

وتبقى نسبة الرطوبة عالية، في طبقات الجو، ممّا يسبب إلى جوّ غائم جزئيًا، مع تشكل ضباب كثيف على الجبال أحيانًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الأربعاء:

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س