طقس صيفيّ حارّ يسيطر على لبنان...

يسيطر على لبنان طقس صيفي حارّ اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما تبقى الرطوبة عالية في طبقات الجو مما يؤدي الى جوّ غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال. وترتفع درجات الحرارة بشكل محدود الاسبوع المقبل خاصة على الجبال.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



الخميس: غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الجمعة: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س