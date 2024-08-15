طقس حارّ ورطوبة عالية وضباب على المرتفعات...

يسيطر على لبنان طقس صيفي حارّ اليوم وفي اليومين المقبلين، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، وتبقى الرطوبة عالية في طبقات الجو مما يؤدي الى تشكل ضباب على الجبال.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الخميس:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



الجمعة: غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



السبت: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س