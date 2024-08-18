طقس لبنان صيفيّ معتاد ودرجات الحرارة مستقرة

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ معتاد ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.



وتحافظ درجات الحرارة على استقرارها نسبيًا، ساحلًا، فيما ترتفع قليلًا، جبلًا.



وتبقى الرطوبة عالية، في طبقات الجو، ممّا يؤدّي إلى تشكّل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين:

قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا أقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء:



قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س