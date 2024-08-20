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o
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o
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إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل
حال الطقس
2024-08-20 | 03:46
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إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل
ما زال طقس صيفي معتاد يؤثر على لبنان ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة من جهة اخرى تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو ما يؤدي الى تشكل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٣ ساحلًا وبين ١٧ و٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الخميس: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
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طقس صيفيّ يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة
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