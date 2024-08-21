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o
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o
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استقرار بدرجات الحرارة وضباب خفيف
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-08-21 | 00:54
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استقرار بدرجات الحرارة وضباب خفيف
ما زال يؤثر صيفي معتاد على لبنان ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. من جهة اخرى، تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو ما يؤدي الى تشكل سحب ضباب خفيف على الجبال المتاخمة للسواحل.
في تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف.
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس : قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ساحلا وبين ١٦ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الجمعة : قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
*
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إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل
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