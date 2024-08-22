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استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-08-22 | 00:44
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استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
من جهة أخرى، تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو مما يؤدي الى حرارة محسوسة مرتفعة وتشكل سحب وضباب على الجبال المتاخمة للسواحل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا في أقصى الشمال، جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة:
الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً وأحيانا في أقصى الشمال، جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
السبت:
الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً وأحيانا في أقصى الشمال، جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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الحرارة
الرطوبة
استقرار بدرجات الحرارة وضباب خفيف
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