طقس لبنان صيفيّ ودرجات الحرارة مرتفعة

يسيطر طقس صيفيّ معتاد على لبنان ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.



وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا وتستمر نسبة الرطوبة مرتفعة، في طبقات الجو، ممّا يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة.



وتتشكّل سحب وضباب على الجبال المتاخمة للسواحل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب.

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت :

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلًا وأحيانًا أقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



الأحد :

غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلًا وأحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.