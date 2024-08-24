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اليكم تفاصيل طقس لبنان الصيفيّ
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-08-24 | 02:15
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اليكم تفاصيل طقس لبنان الصيفيّ
يؤثّر طقس صيفيّ معتاد على لبنان ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين.
وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا ونسبة الرطوبة عالية، في طبقات الجو، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع الحرارة وتشكل سحب وضباب على الجبال، خصوصًا المتاخمة منها للسواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلًا واحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
الاثنين:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلًا واحيانًا اقصى الشمال جبلًا وبقاعًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
*
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طقس لبنان صيفيّ ودرجات الحرارة مرتفعة
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