درجات الحرارة تلامس الـ37 في البقاع... والرطوبة تبقى مرتفعة

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد يستمر اليوم وفي اليومين المقبلين، ويترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.



من جهة اخرى، تبقى الرطوبة مرتفعة في طبقات الجو ما يؤدي الى درجات حرارة مرتفعة، وتشكّل سحب وضباب على الجبال خصوصا في المناطق الساحلية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب.

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء: قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.