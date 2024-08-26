درجات الحرارة تنخفض قليلا منتصف الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم وغدا وتنخفض قليلا منتصف الأسبوع خصوصا جبلاً وبقاعاً.



من جهة أخرى، تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو مما يؤدي إلى حرارة محسوسة مرتفعة وتشكل سحب وضباب على الجبال خصوصا المتاخمة منها للسواحل.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٣ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب.

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا أقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً وأحيانا أقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً وأحيانا أقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.