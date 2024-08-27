قليل السحب الى غائم جزئيًا...اليكم تفاصيل الطقس

يسيطر على لبنان طقس صيفي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم، وتستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو مما يؤدي الى حرارة محسوسة مرتفعة، وتشكل سحب وضباب على الجبال خاصة المتاخمة للسواحل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



الأربعاء: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الخميس: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س