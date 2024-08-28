طقس صيفي معتاد وانخفاض محدود بدرجات الحرارة..

يؤثر على لبنان صيفي معتاد لمثل هذه الفترة من العام، ويستمر في اليومين المقبلين مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خصوصًا جبلاً وبقاعاً، فيما تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو وتتشكل السحب والضباب على الجبال خاصة المتاخمة للسواحل.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب.

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الجمعة: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س