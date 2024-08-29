رطوبة ساحلا وضباب على الجبال

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد لمثل هذه الفترة من العام، يستمر اليوم وفي اليومين المقبلين، ويترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.



بالتزامن، تبقى الرطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، وتتشكل السحب والضباب على الجبال.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب.

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



السبت: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط قليلاً واحيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.