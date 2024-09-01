استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ...

يشهد لبنان طقس صيفي معتاد من حيث درجات الحرارة، ومتقلب قليلاً مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ خصوصا على الجبال يستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، التي تكون حارة نهاراً ساحلا ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً. وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا وفي طبقات الجو ويتشكل الضباب والسحب على الجبال.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي شمالاً

- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الثلاثاء: قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.