الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة... هذا ما في حال طقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-09-02 | 01:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة... هذا ما في حال طقس
يسيطر طقس صيفيّ معتاد على لبنان من حيث الحرارة، إنّما متقلب قليلًا، مع احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة أو رذاذ، خصوصًا جبلاً.
ويستمر الطقس على حاله، اليوم وفي اليومين المقبلين، مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.
وتكون الحرارة حارة نهارًا، ساحلًا ومعتدلة نهارًا، جبلاً ومائلة إلى البرودة ليلًا.
وتستمر نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلًا وفي طبقات الجو.
وتتشكل السحب والضباب على الجبال.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محليّ شمالًا
- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا أحيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:
قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
الأربعاء:
قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محليّ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
لتساقط
أمطار
خفيفة...
استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:03
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
خبر عاجل
14:03
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
0
منوعات
2024-08-28
في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!
منوعات
2024-08-28
في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!
0
خبر عاجل
2024-08-16
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
خبر عاجل
2024-08-16
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
0
أخبار دولية
2024-08-15
أمبري: سفينة تبلغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة قبالة إريتريا
أخبار دولية
2024-08-15
أمبري: سفينة تبلغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة قبالة إريتريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-09-01
استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ...
حال الطقس
2024-09-01
استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ...
0
حال الطقس
2024-08-31
الطقس متقلب قليلًا... هذه تفاصيله
حال الطقس
2024-08-31
الطقس متقلب قليلًا... هذه تفاصيله
0
حال الطقس
2024-08-30
طقس صيفيّ يؤثّر على لبنان مع ارتفاع في نسبة الرطوبة
حال الطقس
2024-08-30
طقس صيفيّ يؤثّر على لبنان مع ارتفاع في نسبة الرطوبة
0
حال الطقس
2024-08-29
رطوبة ساحلا وضباب على الجبال
حال الطقس
2024-08-29
رطوبة ساحلا وضباب على الجبال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-08-28
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
اقتصاد
2024-08-28
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
0
آخر الأخبار
2024-08-27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
آخر الأخبار
2024-08-27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
0
آخر الأخبار
16:33
خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو
آخر الأخبار
16:33
خليل الحية للجزيرة: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو
0
صحف اليوم
00:20
بري يستبق حراك الخماسية باختبار المعارضة (الأخبار)
صحف اليوم
00:20
بري يستبق حراك الخماسية باختبار المعارضة (الأخبار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
0
أخبار دولية
16:58
خليل الحية للجزيرة: دون الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا ونتساريم ورفح فليس هناك اتفاق
أخبار دولية
16:58
خليل الحية للجزيرة: دون الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا ونتساريم ورفح فليس هناك اتفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هاريس تعيّن محامية أميركية مصرية الأصل للتواصل مع العرب الأميركيين
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هاريس تعيّن محامية أميركية مصرية الأصل للتواصل مع العرب الأميركيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة وحدة 8200 الاسرائيلية من غليلوت إلى Silicon Valley
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة وحدة 8200 الاسرائيلية من غليلوت إلى Silicon Valley
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التلقيح في غزة سباق مع الوقت .. أطفال يُلقحون وآخرون يموتون!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التلقيح في غزة سباق مع الوقت .. أطفال يُلقحون وآخرون يموتون!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مظاهرات تعمّ شوارع تل أبيب وتطالب بإبرام صفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مظاهرات تعمّ شوارع تل أبيب وتطالب بإبرام صفقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في الداخل اسرائيلي... الاحتجاجات تتصاعد بوجه نتنياهو وإضراب غير مسبوق يشل البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في الداخل اسرائيلي... الاحتجاجات تتصاعد بوجه نتنياهو وإضراب غير مسبوق يشل البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الاعتداءات الاسرائيلية بالصور.. سلسلة ضربات على بلدات جنوبية عدة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الاعتداءات الاسرائيلية بالصور.. سلسلة ضربات على بلدات جنوبية عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في صور.. تراجع السياحة يضر بالدورة الاقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في صور.. تراجع السياحة يضر بالدورة الاقتصادية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:55
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
منوعات
15:55
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
2
فنّ
07:26
سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية... وفاة مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب في مشهد مؤلم!
فنّ
07:26
سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية... وفاة مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب في مشهد مؤلم!
3
خبر عاجل
14:03
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
خبر عاجل
14:03
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
4
فنّ
13:40
جينيفر لوبيز تكسر صمتها بعد طلاقها بملابس سباحة مثيرة ورسالة خفية وهذا ما تضمنته! (صور)
فنّ
13:40
جينيفر لوبيز تكسر صمتها بعد طلاقها بملابس سباحة مثيرة ورسالة خفية وهذا ما تضمنته! (صور)
5
خبر عاجل
12:46
جعجع: الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة حريك والدخول إليه لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها فهذه الطريق تمر فقط من ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع
خبر عاجل
12:46
جعجع: الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة حريك والدخول إليه لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها فهذه الطريق تمر فقط من ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع
6
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
7
خبر عاجل
00:54
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب وصولا للضبية بسبب حادث مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
خبر عاجل
00:54
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب وصولا للضبية بسبب حادث مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
8
موضة وجمال
07:35
بعد انسحابها من مسابقة جنوب إفريقيا إثر حملة رفض لمشاركتها... تاج الجمال النيجيري للشابة تشيديما العشرينية!
موضة وجمال
07:35
بعد انسحابها من مسابقة جنوب إفريقيا إثر حملة رفض لمشاركتها... تاج الجمال النيجيري للشابة تشيديما العشرينية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More