احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة... هذا ما في حال طقس

يسيطر طقس صيفيّ معتاد على لبنان من حيث الحرارة، إنّما متقلب قليلًا، مع احتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة أو رذاذ، خصوصًا جبلاً.



ويستمر الطقس على حاله، اليوم وفي اليومين المقبلين، مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.



وتكون الحرارة حارة نهارًا، ساحلًا ومعتدلة نهارًا، جبلاً ومائلة إلى البرودة ليلًا.



وتستمر نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلًا وفي طبقات الجو.



وتتشكل السحب والضباب على الجبال.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محليّ شمالًا

- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا أحيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



الأربعاء:

قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محليّ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.