طقس صيفي متقلب وأشبه بخريفي على الجبال

يشهد لبنان طقساً صيفياً متقلباً قليلاً مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية ويستمر متقلباً اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون حارة قليلاً نهاراً على الساحل ومعتدلة نهارا جبلاً ومائلة الى البرودة ليلاً فيما الطقس اشبه بطقس خريفي على الجبال.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار خفيفة ومحلية او رذاذ شمالاً

- الرياح : جنوبية غربية تنشط شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال امطار متفرقة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الجمعة: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لامطار خفيفة ومحلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س